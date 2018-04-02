تفاصيل مثيرة عن اتهام معد "الإبراشى" بالاعتداء علي شرطى

02 أبريل 2018 - 12:41 م

روي محمد طيران المراسل الصحفي ببرنامج العاشرة مساء الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي تفاصيل اتهامه بالاعتداء على أمين شرطة بمنطقة المطرية أثناء تأدية عمله.

ويبدأ محمد حديثه لـ"المصريون" قائلا: "فور علمى بوقوع مشاجرة بين ثمانية أشخاص وأحد سائقي التوك توك أمام "بنزينة التعاون" المتواجدة في منطقة المطرية ذهبت لممارسة عملي ومعرفة التفاصيل الحقيقية للواقعة".

وتابع لـ"المصريون":"حاولت أولا التدخل لإنقاذ السائق من يد الأفراد الذين قاموا بالاعتداء عليه وسحله بطريقة متوحشة غير آدمية.. فوجئت بأحد الأشخاص المعتدى على الضحية يردد قول "انتم ماتعرفوش انا مين ..أنا ابن أمين شرطة، وراح يلفظ عدة ألفاظ خارجة ويوجه بعض التهديدات للمجني عليه".

واستكمل حديثه لـ"المصريون" قائلاً: "عند فض النزاع من قبل المارة انصرف المعتدون وتركوا السائق ملقى على الأرض في بركة من الدماء"، مضيفا: هرب البلطجية بعد إغماء السائق على الأرض ما أثار غضب الكثير من مشاهدي تلك الواقعة المؤلمة".

ويستطرد الصحفي أحمد طيران لـ"المصريون": "ذهب بعض مشاهدي الواقعة بالسائق إلى المستشفي لإسعافه من كثرة الجروح التي بجسده، وعندما لم يعثروا عليه جاءتهم هيستريا وظلوا يجمعوا المارة ويروعهم، وأثناء بحثهم عن السائق فادخلوه إلى الشوارع الجانبية لفرض وإظهار قوتهم لكي لايحاول أحد بعد ذلك الوقوف .

ويستكمل الصحفي احمد طيران:" أثناء بحثهم تواجد بعض الجالسين أمام منازلهم واعتدوا عليهم بالضرب والسب ما أدى إلي إصابة سائق التوك توك بقطع في اليد اليسري وقطع الأوتار، وإصابة شخص آخر يدعى أحمد الجميل بجروح بفروه الرأس وأعلى وأسفل اليد وذهاب المتهمين بكل غرور تاركين الضحايا ملقين أرضًا".



.وعن اتهامة بالاعتداء بالضرب علي امين الشرطة وإصابته بالفخذ والظهر قال الصحفي أحمد طيران لـ"المصريون": "عند ذهابي إلى موقع الحدث واتصالي برئيس المباحث وبلاغه بالواقعة فوجئت باتهامي بالاعتداء على أمين الشرطة وأبنائه، وتحرير محضر ضدي وحبسي 3 أيام، وبعد ذلك تم التحقيق معي وإخلاء سبيلي من سراي النيابة، ولكني تلقيت تهديدا علنيا بالقتل من أمين الشرطة في حين تعرضة للفصل من عمله بوزارة الداخلية" .