حجز المدير المالي للزمالك على ذمة التحقيقات

02 أبريل 2018 - 12:45 م

قررت نيابة العجوزة بمحكمة شمال الجيزة، حجز كل من محمد بدر مدير الحسابات والقائم بأعمال المدير المالى بنادى الزمالك، وعبد الكريم محمد أمين الخزينة، 24 ساعة على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بتعطيل سير عمل لجنة إدارة النادى المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والمنوط بإدارة الشئون المالية للنادى.

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن اللجنة تقدمت ببلاغ لنيابة العجوزة يفيد قيام الثنائى بإغلاق خزينة النادى يوم الجمعة الماضية، رغم طلب إسماعيل الفار رئيس اللجنة التى تدير النادى ماديا بفتحها لمتابعة سير العمل.

بدأت أزمة نادى الزمالك فى 2017 عندما تقدم المدير المالى باستقالته بسبب الحجز على أرصدة النادى لدى البنوك بسبب المديونيات المستحقة على النادى لدى التأمينات والضرائب، ومديونيات ممدوح عباس الرئيس السابق للنادى، والذى أقرض الزمالك أموالاً فترة رئاسته للقلعة البيضاء.

وقامت النيابة العامة بإصدار قرار بتشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، لحين انتهاء التحقيقات، على أن يقوم بتشكيلها وزارة الشباب والرياضة.