جان: علاقة المسلم بالمسيحى فى مصر أبهرت العالم

02 أبريل 2018 - 12:49 م

علق رامى جان الناشط القبطى على ظاهرة احتفال المسلمين مع الأقباط فى أحد السعف الذى تم إحياؤه بالأمس، بأنها ظاهرة مبهرة ومختلفة تدل على التعايش السلمى بين جميع الأشخاص وغير المتواجدة فى دول عربية أخرى.

وقال جان خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لأننا نعيش في أماكن واحدة عكس أي دولة أخري بيتم تقسيم المناطق حسب الطائفة ترى مناطق للمسيحين وأخرى للدروز".

وتابع جان قائلاً: "وتركيا تري مناطق للأكراد أما أم الدنيا تري المسيحي والمسلم في طابق واحد من البناية ويحتفلون مع بعضهم فى المناسبات الدينية والاجتماعية المختلفة".

واحتفل بالأمس الأقباط فى مصر والعالم بأحد الشعانين المعروف باسم أحد السعف وهو ذكرى دخول المسيح إلى القدس وسمى بأحد الشعانين لأن كلمة "شعانين" هى تحريف للكلمة العبرية "أوشعنا" أو خلصنا وعن دلالة استخدام السعف يرجع إلى أن أهالى المدينة المقدسة استقبلوا المسيح حاملين الزعف وجريد النخل الأخضر فى أيديهم.