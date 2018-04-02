» أول تعليق من "عباس" على حبس موظفي الزمالك

02 أبريل 2018 - 12:57 م

تعاطف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، مع موظفي النادي الذين تم احتجازهم من أجل استكمال التحقيق معهم، في البلاغ المقدم من اللجنة المالية بعدما تم منعهم من دخول النادي وتأدية عملهم داخله.

وكتب "عباس" عبر "تويتر": "أتعاطف كثيرًا مع موظف لا حول له ولا قوة يؤتمر من رؤسائه وغير قادر على رفض الأوامر ويتم الضغط عليه بسبب لقمة العيش وصعوبة الحياة وهذا قمة الانهيار والفجور الأخلاقي وفي النهاية يجد نفسه مدانا بينما رؤوس الحيّات مطلقي الصراح. وأستغفر الله العليّ العظيم لي ولكم."