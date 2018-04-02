القليوبية تستعد للاحتفال بفوز السيسى بولاية ثانية

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أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ووفقاً للمؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية 2018 عن بدء استعدادات المحافظة لإقامة احتفالية بعدد من مدن المحافظة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتيجة الانتخابات الرئاسية رسميًا وذلك ابتهاجًا وفرحًا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد المحافظ، أن تلك الاحتفالات سوف تقام فى كل من حديقة صقلية بمدينة بنها وميدان الحرازية بمدينة طوخ وأمام مجلس مدينة كفر شكر وبميدان المؤسسة بحى غرب شبرا الخيمة وسوف تبدأ الاحتفالات فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين الموافق 2 أبريل 2018 اذ ستقام احتفالات كرنفالية تشمل عروض موسيقية عربية  وفنون شعبية ورقصة تنورة واغانى وطنية DJ  .

وأشار عشماوي إلى أن الدعوة عامة لجميع أبناء محافظة القليوبية للمشاركة فى هذه الاحتفالية الخاصة والمشاركة الإيجابية دائمًا من أجل رفعة الوطن والوقوف صفا واحدا في وجه أهل الشر.


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