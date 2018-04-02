ضبط 1730 قضيه تموينية بالجيزة

02 أبريل 2018 - 01:35 م

نجحت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين فى ضبط 1730 قضيه تموينية متنوعة بمضبوطات بلغت 143 طن مواد غذائية وتموينية وذلك خلال الحملات التى تمت على المحلات والأسواق والمصانع والمخابز والبدالين التموينيين .

وكلف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة مديريه ومباحث التموين بتكثيف الحملات لضبط المخالفين ومحاصرة جشع بعض التجار المتلاعبين فى أسعار السلع الغذائية ومراقبة السوق

وكشف تقرير تلقاه المحافظ من العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة إنه تم ضبط 351 قضيه تموينية لعدم حمل شهادة صحية و471 لعدم الإعلان عن الإسعار و303 قضايا لإدارة منشاة بدون ترخيص و28 قضية بيع أزيد من السعر الرسمى .

وأشار التقرير إلى أنه تم ضبط 814 قضية تموينية لبدالين تموينيين ومخابز بلدية ومطاحن بعد ارتكابهم مخالفات تموينية بأجمالى مضبوطات نصف طن .

وقال مدير مباحث التموين انه تم ضبط 8 قضايا غش تجارى وتدليس لسلع ومواد غذائية باجمالى 365 الف عبوه متنوعة ما بين زيت طعام وخل وأعلاف ونخاله وفول صويا وعلف دواجن وحيوانات ودقيق وسناكس وعجائن جافة وملح ومكرونة وجبن وعصائر ولحوم .