إضاءة المنشآت الحكومية والميادين باللون الأزرق بالقليوبية

02 أبريل 2018 - 01:40 م

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية أنه تضامنًا مع الأشخاص ذوى التوحد وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتوحد والذى يقام كل عام يومى 3 و4 أبريل المقبل وفى إطار مبادرة "الإنارة الزرقاء" فقد وجه عشماوى رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإضاءة كل المبانى الحكومية والميادين العامة باللون الأزرق.



وتأتى الاحتفالية انطلاقة لعدد من الفعاليات باليوم العالمى للتوحد والذى يأتى في الثانى من أبريل كل عام، حيث من المقرر أن تضاء مباني الحكومية يومى 3و4 أبريل باللون الأزرق تضامنًا مع مصابي التوحد، ودعوة لأهمية التوعية المجتمعية بحقوق ذوى التوحد ومساعدة المصابين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وكأفراد قادرين على الإنتاج داخل المجتمع.

