تهاني الجبالي: هذا ما تفتقده مصر الآن

02 أبريل 2018 - 01:40 م





أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن مصر في حاجة إلى السماح للقوى الاجتماعية بتنظيم صفوفها سياسيًا لتوفير سلم اجتماعي.



وأضافت "الجبالي"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الاثنين، بأنه لا يوجد في مصر تنظيم سياسي للطبقة الوسطى، أو قوى الإنتاج كالعمال والفلاحين.



وطالبت بتنظيم المعايير المرتبطة ببناء الأحزاب السياسية الحديثة، معتبرة أن تنظيم الأحزاب أولوية للتمكن من إدارة مصر سياسيًا.



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