الخازن: "التقيت بـ"مرسى" وهذا رأيى فيه

02 أبريل 2018 - 01:58 م

قال الكاتب الصحفى جهاد الخازن، إن جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات القائمة على أساس دينى مشكلتها الكبرى فى معتقداتها الراسخة التى ترى أن الاختلاف معهم كفر وأن أحاديثهم تأتى من الله، مشيرًا إلى أنه التقى الرئيس الأسبق محمد مرسى أثناء وجوده فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم تعجبه طريقة تفكيره وإدارته للأمور.

وأضاف الخازن فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أثناء حضوره المنتدى الدولى للاتصال الحكومى فى مدينة الشارقة بدولة الإمارات، إنه يبدى كراهية دائمًا لرئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب وينتقد طريقته فى الحكم.

وعن رأيه فى الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب، أشار الكاتب الصحفى إلى أن ترامب لا يعد كونه تاجرًا ولا يفهم شيئًا فتدويناته على صفحته الشخصية على تويتر تدل أنه يفهم خطأ دائما مرددًا: "العالم لا يحكم بالتدوينات يا ترامب" واستكمل أنه عندما رأه فى إحدى زياراته لأمريكا كان يريد أن يهاجمه لولا الحراسة التى تقف بجانبه.