(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

02 أبريل 2018 - 02:25 م

هناك حديث صحيح لنبى الإسلام عليه الصلاة والسلام يقول فيه: "خاب قوم ولوا أمرهم امرأة".. وهذا الحديث قِيل فى مناسبة خاصة، ووقع العديد من علماء الإسلام فى خطأ فادح حين قاموا بتعميم هذا الحديث، وإطلاقه ليشمل كل العصور.. وأدى هذا إلى وجود تناقض بين هذا الكلام وواقع التاريخ.. بريطانيا العظمى مثلًا بلغت ذروة مجدها فى عهد الملكة فيكتوريا فى القرن التاسع عشر الميلادى، و"مارجريت تاتشر"، أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء فى عهد الملكة إليزابيث، وكانت ناجحة وحازمة فى إدارة شئون الدولة؛ لدرجة أنهم أطلقوا عليها لقب المرأة الحديدية، ودخلت فى حرب مع الأرجنتين، واستطاعت هزيمة الجنرالات الذين يحكمون تلك البلاد، والذين احتلوا جزر "فوكلند" الإنجليزية، وهزيمتهم كانت السبب فى سقوطهم، وعودة الديمقراطية من جديد إلى بلاد "ميسي ومارادونا".. وأنجيلا ميركل تحكم ألمانيا منذ أكثر من عشر سنوات، وقد اختارها الشعب لفترة جديدة لحكم البلاد، وهذا أمر لا تجده إلا نادرًا في أوروبا.



وإذا انتقلنا إلى بلاد الشرق نجد أن "ميجاواتى سوكارنو" أنقذت بلادها من حرب أهلية دامية بإندونيسيا، "وبنازير بوتو" تولت منصب رئيس الوزراء قبل اغتيالها فى باكستان، و"أنديرا غاندى" بالهند استطاعت هزيمة جنرالات باكستان بعد الحرب التى قامت بين الدولتين عام 1971.