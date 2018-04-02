  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:19 م
بحث متقدم
الهيئة الوطنية للانتخابات

بث مباشر.. "الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج الرئاسية

الكاتب الصحفى جهاد الخازن

الخازن: "التقيت بـ"مرسى" وهذا رأيى فيه

المصرى اليوم

"المصرى اليوم" ترد على غرامة الأعلى للإعلام بكاريكاتير

أمل رزق

فنانة شهيرة لـ"وزير الصحة": "الحقونى أنا بموت"

حسن نافعة: انتقاد "السيسى" من المحرمات

نافعة يوجه رسالة ناريه للمعارضة عن "الرئاسية"

صورة الخبر

مذيع: "أخجل من كونى إسرائيلى"

محمد ابو تريكة

أبو تريكة لن يعود لمصر إلا بعد هذا الأمر

محمد البرادعى

البرادعى: "التعليم طوق النجاة والخلاص"

بي ان سبورت

بالأرقام.. أسعار صادمة لمشاهدة مباريات كأس العالم

العاشرة مساء

تفاصيل مثيرة عن اتهام معد "الإبراشى" بالاعتداء علي شرطى

الوصاية على السلفية في مصر؟!

مقالات

محمود سلطان

أخبار متعلقة
#

حزب النور والرئاسية.. محاولة للفهم

#

سلفية الشيخ «فركوس»!!

#

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

#

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

من بين حزمة المشاكل التي لم ينتبه إليها الإخوان المسلمون، هو أن السياسة تقوم على التباين والاختلاف، وأن لكل تيار سياسي رؤيته المستقلة، قد تتقاطع مع الآخرين في أمهات الثوابت الوطنية، وتختلف وتتباعد معهم، في الأدوات والاستراتيجيات.
ممارسة السياسة، بخبرة التنظيم: التوحد خلف القيادة، ارتداء ذات الـ"تي شيرت".. ترديد نفس الشعارات، يفضي بالتبعية، إلى فرض نوع من الوصاية على الآخرين..  أو إلى افتراض أقرب إلى الواجب الملزم، بأن تتطابق مواقف الآخرين معنا!
هذه أزمة الجماعة مع الكل: إسلاميون وعلمانيون وغيرهم.. ولعل ذلك يجيب على سؤال العلاقات البينية.. لماذا عقدت الإخوان "هدنة" مع الجماعة الإسلامية، فيما تشعل نار الحرب مع التيار السلفي؟!
لأن الأخير مارس السياسة بمنطقها الطبيعي: أين تقع مصلحتك على أرضية الانقسام الوطني الآن؟!
وهو سؤال "سياسي ـ مدني" لا علاقة له بالدين.. الموافقة على إزاحة مرسي من على السلطة، لا تخرج مسلمًا عن الملة ولا تكفره، وإنما هى من قبيل الصراع على السلطة، وولاية المتغلب مستقرة في الضمير السياسي الإسلامي، وورثته الأجيال المتعاقبة: العباسيون قتلوا 600 ألف مسلم من أجل الوصول إلى السلطة.. الإمام الجويني والماوردي، اللذان يمثلان أهم مرجعية عند الإسلاميين، في تقرير قواعد التغيير والثورة ـ على سبيل المثال ـ  يمثلان الغطاء الشرعي والمبرر الديني لما جرى لمرسي وللإخوان عقب 3 يوليو.
وبالمناسبة ليس من الرصانة أن تأمن لإسلامي، أيا كان موقعه على خريطة الاعتدال والتطرف أو الوسطية.. لا تأمنه حين يتحدث عن "الديمقراطية" فهو حديث للتماهي مع الحداثة من قبيل "التقية".. لأنه لا يعترف بأي نظام سياسي إلا بالخلافة، والتي تعاقب عليها "خلفاء" أو "سلاطين" بطريقتين فقط: الوصاية (لولي العهد) أو بولاية المتغلب (الانقلابات العسكرية).. منذ اليوم التالي من بيعة سقيفة.. وإلى سقوطها في عام 1923.
وعندما أتحدث عن السلفية في مصر، فإنني أقصد "حزب النور".. فبوصفه حزبا سياسيا، فله الحق أن يحتفظ بمسافة عن الآخرين، وله الحق في أن يكون على يمين السلطة أو على يسارها.. مواقفه قد يرضى عنها البعض ويرفضها آخرون وقد يتفهمها قليل من الفريقين.. وكان من أبجديات العمل السياسي، ألا يقود السخط عليه، إلى أن نصادر حقه في الاختيار والانحياز وبناء التحالفات بحسب مقاربته للواقع ومصالحه ومصلحة الوطن.. هذه هي السياسة المفارقة للدروشة والانفعالات الدينية البريئة والنبيلة.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

العاق غلب المرحوم

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. الغرفة الأهدأ في العالم تسمع بداخلها دقات قلبك
» تحركات لكتيبة "القطط الصحراوية" الإسرائيلية
» إذاعة الاحتلال توقف مذيع كتب "أخجل من كوني إسرائيلى"
» شيخ يمنى: "أنا المهدي المنتظر"
» أول تعليق من "عباس" على حبس موظفي الزمالك
» 3 تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام "الدراويش"
» حكاية صورة "نساء البحر" التي أثارت جدل السوشيال ميديا
» إصابة مصري مقيم بالكويت بطلق ناري بالخطأ
» التشكيل المتوقع لـ"الأهلى" أمام طنطا
» "الصقر" يفكر فى العودة للملاعب من جديد
» كذبة أبريل.. القصة الكاملة لها

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح