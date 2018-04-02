حمية غذائية تطيل العمر

02 أبريل 2018 - 02:31 م

أكدت دراسات عديدة علي أن نوع الغذاء الذي يتناوله الأشخاص يؤثر في نشاط أو تعطيل الجينات وبالتالي ينعكس علي الصحة العامة. كانت سلسلة من ستة أبحاث قد نشرت حديثاً في مارس 2018 بالعديد من المجلات المتخصصة وهي: Gerontology, Series A: Biological Science and Medical Sciences في تلك المقالات العلمية أكد العلماء من خلال النتائج والإستنتاجات عن وجود علاقة بين الحمية الغذائية التي يستخدمها الأفراد في بلدان البحر الأبيض المتوسط والصحة العامة وطول العمر، والتي تنعكس إيجاباً علي تأخير الشيخوخة. إحدي تلك المقالات العلمية كشفت عن الآليات التي تعمل من خلالها حمية البحر الأبيض المتوسط لأجل منح الحياة الصحة والشباب الدائم، حيث أظهرت قيمة وأهمية الدور الذي يلعبه مساعد إنزيم يسمي coenzymeQ10 في هذا الغذاء، وكذلك العناصر التي تقلل من الإلتهاب، كما سلطت الدراسة الضوء علي مميزات تلك في تلك الحمية الغذائية في كونها تعتمد علي الحبوب الكاملة والبقوليات الطازجة أو القليلة الطهي، و علي ما تحتويه كذلك من الخضروات الطازجة المتنوعة المصادر كأساس لهذا الغذاء، أيضاً إعتمادها علي الفواكه الطازجة بصورة يومية، وكذلك أهمية زيت الزيتون الجيد والنقي، والبندق والحبوب كمصادر للدهون في النظام الذي تتبعه تلك الحمية الغذائية، كما أوضحت أيضاً الدراسة علي أنه من مميزات تلك الحمية هو الإستهلاك المعتدل للأسماك، وكذلك تناول منتجات الألبان بكميات قليلة، أيضاً تناول اللحوم المصنعة في أضيق الحدود.

كانت دراسة قد أجراها باحثون من جامعة واشنطن في ولاية سانت لويس قد أشارت إلي خمسة أدلة تؤكد إلي أن ما تحتويه حمية البحر الأبيض المتوسط الغذائية كنموذج ينتج عنها صحة وشباب دائم، أشارت تلك الأدلة علي القليل من الدهون في الغذاء الخاص بالحمية الغذائية ، وكذلك العناصر الموجودة بها والتي تحمي الجسم من ضغوط إجهاد التي تأتي بفعل تفاعلات الأكسدة والإلتهاب، كذلك تأثيرها في تعديل وضبط عوامل النمو والتي من شانها التقليل من وتحجيم محفزات السرطان، واخيراً تثبيطها لمسارات الأيض للعناصر الغذائية عن طريق الحد من الحمض الأميني وكذلك تلك التي تدخل الميكروبات الموجودة بالأمعاء كوسيط في إنتاجها، والتي تقوم الجينات مع الغذاء والبيئة بالتالي بالتحكم فيها وتنظيمها ومن ثم تعكس تلك الآليات فعالية وأهمية حمية البحر الأبيض المتوسط الغذائية.