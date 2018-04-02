» إلغاء 6 رحلات من قطارات الصعيد

02 أبريل 2018 - 03:02 م

شهدت محطات ركاب المنيا حالة من الارتباك والازدحام نتيجة إلغاء عدد من الرحلات بخطوط الصعيد الوجه البحرى لأعمال الصيانة.

وكشف مسئول رفيع المستوي، بمحطة سكك حديد المنيا – رفض ذكر اسمه – انه تم إلغاء 6 رحلات داخل محافظات شمال الصعيد، المنيا، وبني سويف، وأسيوط وهم رحلات قطارات 974 المتجهة من القاهرة أسيوط، والعودة رحلة رقم 975 المتجه من أسيوط للقاهرة، ورحلة رقم 741 المتجه من الواسطي للمنيا، ورقم 728 العودة من المنيا إلي الواسطي، ورحلة رقم 708 المتجه من المنيا لأسيوط، والعودة رحله رقم 709 المتجه من أسيوط إلى المنيا.