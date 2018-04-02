28 إبريل.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس المنيا

02 أبريل 2018 - 03:07 م

صدق اليوم الاثنين محافظ المنيا اللواء عصام البديوى، على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي ستبدأ يوم 28 إبريل المقبل، بصفوف النقل الابتدائي والإعداد والفني، ويسبقها امتحانات العملي التي تحددها كل مرحلة ومدرسة داخليًا.

وقال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تحدد يوم 28 إبريل لبدء امتحانات الصف الثاني الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، فيما تحددت الفترة من 30 إبريل حتى 3 مايو موعدا لإجراء امتحانات الصفوف الرابع والخامس الابتدائي، ومن 2 مايو حني 10 الصف الثاني الثانوي والفني علي أن يعفي طلاب المنازل من الامتحانات العملية.

وتحددت الفترة من 5 – 9 مايو امتحانات الصف السادس الابتدائي، ومن 10 – 17 مايو امتحان الشهادة الإعدادية.