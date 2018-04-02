  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:03 م
بحث متقدم
الزمالك والاسماعيلى

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإسماعيلي

محمد عبدالعاطي

وزير الري: مصر تتعاون في بناء السدود بدول المنبع

عشرات الآلاف من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات الآلاف من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

احتفال النواب (أرشيفية)

بالفيديو.. احتفالية داخل البرلمان بفوز«السيسي»

السيسى

بث مباشر.. «السيسي» يوجه كلمة للشعب

السيسي

السيسي يرفض تعديل الدستور: ولا يوم واحد زيادة

موسى مصطفى موسى

«موسى مصطفى» يوجه رسالة لـ«السيسي»

الرئيس السيسي

رسميًا.. السيسي رئيسًا لمصر بـ21 مليونًا و835 ألف صوت

محمد البرادعى

البرادعى: "التعليم طوق النجاة والخلاص"

المتهم

ضبط المتهم بتوريط سيدة مصرية في عملية تهريب مخدرات

28 إبريل.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس المنيا

قبلي وبحري

تعليم المنيا
تعليم المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

الأربعاء المقبل.. جامعة القاهرة تبدأ صالونها الثقافي الثاني

#

«جامعة المنيا» تطلق «قافلة طبية» جديدة لمركز مطاى

#

ضبط 528 حالة غش في 21 كلية بجامعة بني سويف

#

"الخشت": لن يمنع طالب من دخول الامتحانات لم يسدد الرسوم

امتحانات

مدارس

محافظةالمنيا

صفوف النقل

 صدق اليوم الاثنين محافظ المنيا اللواء عصام البديوى، على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي ستبدأ يوم 28 إبريل المقبل، بصفوف النقل الابتدائي والإعداد والفني، ويسبقها امتحانات العملي التي تحددها كل مرحلة ومدرسة داخليًا.

 وقال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تحدد يوم  28 إبريل لبدء امتحانات الصف الثاني الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، فيما تحددت الفترة من 30 إبريل حتى 3 مايو موعدا لإجراء امتحانات الصفوف الرابع والخامس الابتدائي، ومن 2 مايو حني 10 الصف الثاني الثانوي والفني علي أن يعفي طلاب المنازل من الامتحانات العملية.

وتحددت الفترة من 5 – 9 مايو امتحانات الصف السادس الابتدائي، ومن 10 – 17 مايو امتحان الشهادة الإعدادية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هوامش ضرورية على إعلان نتيجة الانتخابات

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

العاق غلب المرحوم

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «بن زايد» يهنئ «السيسي» لفوزه في الانتخابات الرئاسية
» الملك سلمان يهنئ «السيسي» لفوزه بولاية ثانية
» إلغاء 6 رحلات من قطارات الصعيد
» وقفة احتجاجية للصيادين بالغردقة لـ«قطع أرزاقهم»
» «نجيب» يقود هجوم الإسماعيلي أمام الزمالك
» «جلال» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي
» شاهد.. الغرفة الأهدأ في العالم تسمع بداخلها دقات قلبك
» تحركات لكتيبة "القطط الصحراوية" الإسرائيلية
» إذاعة الاحتلال توقف مذيع كتب "أخجل من كوني إسرائيلى"
» شيخ يمنى: "أنا المهدي المنتظر"
» أول تعليق من "عباس" على حبس موظفي الزمالك

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:20 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح