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المتهم

ضبط المتهم بتوريط سيدة مصرية في عملية تهريب مخدرات

ضبط المتهم بتوريط سيدة مصرية في عملية تهريب مخدرات

قضايا وحوادث

المتهم
المتهم

عبد الراضى الزناتى

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الداخلية

مخدرات

ضبط

تهريب

الحاجة سعدية

صرحت وزارة الداخلية بأنها القت القبض علي المتهم بتوريط سيدة مصرية في قضية تهريب مخدرات خارج البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه عقب تداول مواقع التواصل الإجتماعى واقعة توريط معتمرة مصرية من محافظة الدقهلية فى قضية تهريب أقراص مخدرة لخارج البلاد ،نجحت أجهزة البحث الجنائى بالدقهلية والجيزة وقطاع الأمن العام فى تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وأكملت الوزارة في بيانها أنه جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الجرائم المجهولة ، حيث رصدت المتابعة الأمنية تداول مواقع التواصل الإجتماعى لواقعة ضبط السلطات السعودية (لمعتمرة مصرية - تبلغ من العمر 75 عاماً - مقيمة بقرية درين دائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ) بمطار ينبع، وبداخل أمتعتها (كمية كبيرة من الأقراص المخدرة) وما قررته بقيام (جزار، مقيم بذات القرية ) بتسفيرها لأداء العمرة ، ووضع حقيبة بداخلها الأقراص ضمن متعلقاتها بزعم توصيلها لأحد أقاربه بالسعودية .

وقامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وقطاع الأمن العام بإستهداف الجزار بمحل إقامته ،حيث تبين هروبه ، وإتهام زوج نجلة المعتمرة بتحقيقات النيابة لشقيقته وزوجها بالإشتراك مع المتهم الهارب فى إرتكاب الواقعة ، حيث تم ضبطهما وعرضهما على النيابة التى قررت حبسهما إحتياطياً .

وبتكثيف جهود البحث توصلت التحريات إلى تحديد محل إختباء المتهم الهارب بمنطقة الأهرام بالجيزة.

وعلى الفور تم تقنين الإجراءات والتنسيق وأمن الجيزة تم استهداف الجزار وضبطه بمحل إختبائه بشقة بشارع العشرين دائرة قسم الأهرام ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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