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ليوم 16 إبريل..

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين فى أحداث قسم ديرمواس

قبلي وبحري

محكمة عسكرية
محكمة عسكرية

جمال زكى

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محاكمات

احداث عنف

متهمين

محافظة المنيا

قررت اليوم الاثنين المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين متورطين  فى أحداث عنف وقعت بمركز ديرمواس إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة ليوم 16 إبريل الجارى لاستكمال المرافعة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة انتهت اليوم من سماع باقى أقوال الشهود ومرافعة الدفاع عن بعض المتهمين   فى أحداث عنف   والمتهم فيها  9 متهمين فى أحداث عنف باقتحام قسم شرطة ديرمواس والسجل المدنى.  

وكانت المحكمة العسكرية، قد أدانت المتهمين الصادر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد غيابيًا قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد ومحاكمتهم أمام  محكمة عسكرية أخرى بتهم من بينها "تخريب منشآت عسكرية وعامة والانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب".

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