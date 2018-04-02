بالصور.. تكريم الفائز بحفظ القرآن الكريم بالبحرالأحمر

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المركز

كرم اليوم الاثنين اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة رأس غارب، الطالب عمر محمد حامد بالصف الأول الاعدادى لحصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة فى مسابقة حفظ القرآن الكريم والمركز الـ56 على مستوى الجمهورية وذلك تحت رعاية وزارة الأوقاف بحضور جمال سعد حامد سكرتير المدينة والشيخ احمد أبوالقاسم مدير إدارة الأوقاف والشيخ محمد سيد رئيس قسم المساجد وسعد غابة مدير الشئون الإدارية بإدارة الأوقاف.

قام رئيس المدينة، بتهنئة الطالب وطالبه بضرورة الاستمرار فى التفوق الدينى والدراسى.



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