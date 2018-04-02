رسميًا.. السيسي رئيسًا لمصر بـ21 مليونًا و835 ألف صوت

المصريون
أعلن المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، حيث حصل على 21 مليونا و835 ألفا بنسبة 97.8% في مقابل 2.92% لموسى مصطفي موسى.
وأضاف خلال مؤتمر الهيئة العليا للانتخابات المنعقد بهيئة الاستعلامات، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41%، حيث شارك 24 مليون مواطن.
وجاءت النتيجة التفصيلية للانتخابات كما يلي:
إجمالي عدد المشاركين في الداخل والخارج: 24.254.152
عدد المشاركين في الخارج 157.060
عدد المشاركين في الداخل: 24.254.152
نسبة المشاركة من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت: 41.05%
إجمالي عدد المقيدين: 59.078.138
أصوات صحيحة: 22.491.921
أصوات باطلة: 1.762.231
إجمالي الأصوات التي حصل عليها عبد الفتاح السيسي: 21.835.387 بنسبة 97.08%
إجمالي الأصوات التي حصل عليها موسى مصطفى موسى: 656.534 بنسبة 2.92%
وكانت قد أجريت الانتخابات بين كل من الرئيس السيسي وموسي مصطفي موسي، على مدار ثلاثة أيام 26 و27 و28 مارس الماضي، في الداخل.
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