رسميًا.. السيسي رئيسًا لمصر بـ21 مليونًا و835 ألف صوت

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العليا للانتخابات

نتيجة الرئاسة

أعلن المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة،  حيث حصل على 21 مليونا و835 ألفا بنسبة 97.8% في مقابل 2.92% لموسى مصطفي موسى.

وأضاف خلال مؤتمر الهيئة العليا للانتخابات المنعقد بهيئة الاستعلامات، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41%، حيث شارك 24 مليون مواطن.

وجاءت النتيجة التفصيلية للانتخابات كما يلي:

إجمالي عدد المشاركين في الداخل والخارج: 24.254.152

عدد المشاركين في الخارج 157.060

عدد المشاركين في الداخل: 24.254.152

نسبة المشاركة من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت: 41.05%

إجمالي عدد المقيدين: 59.078.138

أصوات صحيحة: 22.491.921

أصوات باطلة: 1.762.231

إجمالي الأصوات التي حصل عليها عبد الفتاح السيسي: 21.835.387 بنسبة 97.08%

إجمالي الأصوات التي حصل عليها موسى مصطفى موسى: 656.534 بنسبة 2.92%

وكانت قد أجريت الانتخابات بين كل من الرئيس السيسي وموسي مصطفي موسي، على مدار ثلاثة أيام 26 و27 و28 مارس الماضي، في الداخل.

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