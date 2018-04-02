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وزير الري: المياه شريان الحياة ويجب الحفاظ عليها

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن نقطة المياه هي شريان الحياة ويجب الحفاظ عليها وعلى الموارد المائية، وذلك من خلال التكاتف من كل الجهات والهيئات، ملتقى سلسبيل للمياه، يعطي نظره للقناطر، ويقوي موقعها السياحي.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لملتقى سلسبيل للمياه بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والذي يهدف إلى تنمية والحفاظ على المياه بمشاركة 25 فنانًا تشكيليًا بالملتقى.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تحسن الخدمات من أجل الاستمتاع بشمال النسيم بالتعاون مع محافظة القليوبية، وزيادة الأنشطة لكي يستمتع المواطنون.

وأضاف الوزير "لازم نحافظ على نهر النيل، ويجب تطوير ثقافة الحفاظ على المياه لأنها تعطي مظهر للجمال، مؤكدًا أن القناطر ستشهد طفرة في المجال السياحي خلال الأيام المقبلة".

ومن جانبه قال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، "لا يوجد لدي المواطن ثقافة الحفاظ على المياه ويجب نحافظ على كل نقطه مياه".

وأضاف، أن القناطر يتردد عليها مليون مواطن زائر على حدائق القناطر، ولكن لم تستغل استغلال سياحي استثماري بشكل اللائق.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القليوبية بمشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري لملتقى سلسبيل للمياه والذي يهدف إلى الحفاظ على المياه بمشاركة 25 فنانًا تشكيليًا على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأضاف المحافظ، أنه جار الاتفاق مع مستثمر صيني من أصل مصري لتطوير القناطر سياحياً وسيتم استغلال نيلها لعبور الرحلات النيلية بعيد عن الازدحام المروري، وأنه جار تطوير حديقة عفلة.





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