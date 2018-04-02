«موسى مصطفى» يوجه رسالة لـ«السيسي»

02 أبريل 2018 - 04:01 م

عقد المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، مؤتمرًا صحفيًا بمقر حزب الغد عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات خسارته وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه موسى مصطفى، الشكر للقضاء، مؤكدًا أن قضاة مصر أداروا العملية الانتخابية بنجاح وحيادية تامة، كما وجه الشكر للإعلاميين الذين أعطوا له فرصة عرض رأيه وبرنامجه الانتخابي قائلًا :«أنتم فعلا أبناء مصر المخلصين».

كما توجه موسى بالشكري لأعضاء حزب الغد قائلًا لهم : أنتم بناة المستقبل وأعد الأعضاء للعمل مع الجميع للحفاظ على شبابنا وتفعيل دورهم للحفاظ على وطننا».

وفي نهاية كلمته وجه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا إنه الرجل المناسب الذي يستطيع أن يكمل مسيرة الوطن والإنجازات، وأضاف : أؤكد له أننا سنكون متكاتفين معه بكافة إمكانيتنا لننهض بمصرنا وبلدنا وفقك الله لكل خير.. إن ينصركم الله فلا غالب لكم».

وردًا على سؤال أحد الصحفيين بالنسبة الضعيفة التي حصل عليها، قال : أى حد كان هينزل قصاد السيسي مكنش هايجيب النسبة دي.. لو نزلت قصاد حد تانى كنت هاجيب أكتر من كده .. المهم إننا عدينا الأزمة».

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين، النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2018.

وذكرت الهيئة، في مؤتمر صحفي، أن عدد من لهم حق التصويت بلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم في الخارج 157 ألف و60 ناخبا، عدد المصوتين في الداخل 24 مليون و97 ألف و92 ناخبًا، عدد من صوتوا في الداخل والخارج 24 مليون و254 ألف و152 ناخبًا بنسبة 41.05%.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 22 مليون و491 ألف و921 صوتا بنسبة 92.73%، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و762 ألف و231 صوتا بنسبة 7.27%.

وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ21 مليون و835 ألف و387 صوت بنسبة 97.08%، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 656 ألف و534 صوت بنسبة 2.92%.