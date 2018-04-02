السيسي يرفض تعديل الدستور: ولا يوم واحد زيادة

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انتخابات

الرئاسة

السيسي

تعديلات دستورية

لميس الحديدي

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يرفض بشكل قاطع أي تعديلات دستورية من شأنها مد فترته الرئاسية الثانية.

وأعلن المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة العليا للانتخابات، منذ قليل، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، حيث حصل على 21 مليونا و835 ألفا بنسبة 97.8% في مقابل 2.92% لموسى مصطفي موسى.

وقالت "لميس"، خلال تقديم برنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "العاصمة"، "الدستور اللي صوتنا عليه قال 8 سنين، والسيسي بنفسه قال ولا يوم واحد زيادة".

وأضافت "علينا أن نحترم الدستور، ويجب أن نكون دولة تداول سلطة، فنحن جربنا دولة الشخص ثورنا عليها، وجربنا نظام الحزب الواحد الذي أحاطت به دوائر المصالح، والسلطة المُطلقة مفسدة مطلقة".

وتابع: "على الأحزاب والدولة فتح شرايين النظام السياسي، وأن يكف الجميع عن التخوين والتشويه المختلفين معهم".

وأردفت: "أدعو السيسي أن يكون جريئًا في الإصلاح السياسي كما كان جريئًا في الإصلاح الاقتصادي، وأن يفتح المجال العام ويلتقي بالأحزاب ويشجع المجتمع المدني الحقوقي".

واختتمت: "خلينا نتنفس ونعيش مرحلة مختلفة، مش عاوزين ثورات وخرق للقانون، لكن نطالب بحريات يضبطها القانون".

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