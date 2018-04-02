عبدالعال مهنئاً: «السيسي» سيجعل مصر في مقدمة الدول

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هنأ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيس، بفوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 97.8%.

واستقبل عدد من أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم الدكتور على عبدالعال، إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، برفع أعلام مصر وترديد النشيد الوطني لمصر وقوفًا، بعدما أعلن عبدالعال غلق باب المناقشة في مشروع قانون حماية المستهلك، احتفالاً بالفوز.

وقال عبدالعال: "أتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي،على تجديد الشعب المصري ثقته في قيادته الحكيمة، حيث جاءت النتيجة التي شهد لها الجميع بحسن سيرها لتعبر بوضوح عن ثقة الشعب للسياسية التي ينتهجها الرئيس والتي يخطو بمصر خطوات تدفعها للأمام اقتصاديًا وسياسيًا، حتى تصبح في مصاف بل ومقدمة الدول الكبرى".

وأضاف: "جاءت النتيجة اعترافًا صريحًا من الشعب بالحصيلة الإيجابية التي تحققت في السنوات الأربع وجهود الرئيس في تعزيز الأمن والاستقرار في كل ربوع مصر، كما أنها تجسد رغبة الشعب في مواصلة المسيرة لتحقيق النماء والازدهار.. ونحن على يقين وثقة أن فوز السيسي لفترة رئاسية ثانية لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات العملاقة التي بدأ العمل بها في الفترة الرئاسية الأولي".

واختتم عبدالعال كلامه قائلاً: "أتوجه بالتحية والتقدير والإجلال بالعرفان للابن البار".


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