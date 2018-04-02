تعرف على رسالة «السعيد»الصادمة لإدارة الأهلي

02 أبريل 2018 - 04:47 م

كشفت مصادر مقربة من النجم عبد الله السعيد، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني، عن آخر تطورات أزمة توقيع اللاعب للزمالك، في الميركاتو الشتوي الماضي.

وأوضحت المصادر، أن اللاعب رافض تمامًا فكرة اللعب للأهلي سواء للموسم المقبل أو الذي يليه والأمر خارج حساباته بشكل نهائي.

وتحدث اللاعب مع مقربين بأنه شعر بتعامل مسئولي الزمالك بشكل أفضل من الأهلي، واتهم مسئولي الأحمر بـ«خيانته» بعد قرار عرضه للبيع.

السعيد فجر مفاجأة بالتأكيد على أنه لم يندم على التوقيع للزمالك، ولكنه اتخذ قراره عن قناعة كاملة، بعدما لمس مدى جدية مفاوضات الأبيض، وتمسكهم به، وأوضح اللاعب أنه غير حزين من موقف إدارة الزمالك معه ونشر صور التوقيع في الجلسة التي جمعتهما معًا.

وأشار المصدر، في ختام حديثه، بان السعيد كان ينوي نشر رسالة مطولة لجماهير الأهلي ليخبره بكل ما حدث ولكنه تراجع في اللحظات الأخيرة.

على صعيد آخر، أكد سيد مرعي وكيل اللاعبين أن انتقال عبدالله السعيد للزمالك لم يكن من أجل المال وأن رغبة اللاعب في ارتداء القميص الأبيض هي من حسمت الانتقال.

وقال مرعي في تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب كان يستطيع الحصول على نفس المبلغ وأكثر إذا أنتقل لأحد الدوريات الخليجية، مشددًا على أن الزمالك ناد كبير شأنه شأن النادي الأهلي.