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تأجيل محاكمة 8 ضباط بتهمة تعذيب شاب 

قضايا وحوادث

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اليوم.. محاكمة 8 ضباط متهمين في قتل شاب بالهرم

محكمة جنايات الجيزة

قسم الهرم

تأجيل محاكمة 8 ضباط

تعذيب شاب


قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد على يونس، اليوم الاثنين تأجيل ثالث جلسات محاكمة 8 شرطيين بقسم شرطة الأهرام؛ لاتهامهم بالتسبب فى وفاة شاب أثناء استجوابه، واحتجازه بدون وجه حق، لجلسة 1 يوليو لاستكمال سماع الشهود.

المتهمون فى القضية هم  "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هانى. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة.

وكشفت التحقيقات أن ربة منزل "جدة الشاب المتوفى" وجدت مقتولة، وسرقت مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها بدائرة القسم، وألقى رجال المباحث القبض على حفيد المجنى عليها (الشاب المتوفى) بعدما اشتبه به رجال المباحث فى ارتكاب الجريمة.

وقال الضباط أمام النيابة إن الشاب فارق الحياة أثناء مناقشته أمام رجال المباحث حول قضية مقتل جدته العجوز داخل شقتها بالهرم، وأوضحوا أن الشاب أصيب بحالة تشنجات وإعياء وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.


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