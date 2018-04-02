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عشرات الآلاف من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
عشرات الآلاف من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

خالد الشرقاوي

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المسجد الأقصى

اقتحام

عيد الفصح

المستوطنين

اقتحم عشرات الالآف من المستوطنين خلال "عيد الفصح" اليهودي في يومه الثاني المسجد الأقصى في القدس الشرقية، وأدوا في حرمه طقوسا يهودية، بحماية من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي غضون ذلك، أدى عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف يهودا غليك، صلواته عند باب القطانين من الجهة الخارجية للمسجد الأقصى، حسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن مستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة تحت الحراسة وتجولوا في ساحات المسجد وأدى بعضهم الطقوس الدينية.

وفي ساحة البراق، احتشد الآلاف من الإسرائيليين، وأدوا صلواتهم وطقوسهم الدينية التي تضمنت مراسم بركة "الكهنة" بمناسبة عيد الفصح.

ووفقا لـ"معا"، فقد منعت الشرطة الإسرائيلية، المنتشرة على أبواب المسجد، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية فراس الدبس، من دخول المسجد الأقصى حتى إشعار آخر.

وتتخذ السلطات الإسرائيلية، إجراءات أمنية بمناسبة الأعياد اليهودية، وانتشرت قوات الجيش في منطقة باب المغاربة وساحة البراق وفي أسواق القدس القديمة، وأغلقت عدة شوارع في المدينة لتأمين وصول الحافلات التي تقل المستوطنين إلى ساحة البراق.



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