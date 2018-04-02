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الشرقاوي: استثمارات صينية متوقعة خلال 2018 تتجاوز 20 مليار دولار

مال وأعمال

هاني الشرقاوي
هاني الشرقاوي

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مصر

مؤتمر اقتصادي

هاني الشرقاوي

المستثمرين الصينيين

أعلن الدكتور هاني الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بالصين، عن تنظيم مؤتمر اقتصادي في مدينة إيو الصينية لجذب المستثمرين الصينيين والأجانب للاستثمار في مصر، وذلك خلال الفترة من 21 ــ 23 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن المؤتمر يستهدف جذب استثمارات تتجاوز الـ20 مليار دولار.
وأوضح أنه سيتم دعوة جمعيات رجال الأعمال في الصين ونظيراتها العربية والأجنبية، إضافة إلى دعوة وزارة الاستثمار المصرية لشرح قانون الاستثمار الجديد ومميزاته للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى وزارة التنمية المحلية لتوضيح أماك الاستثمار في المحافظات والمدن المصرية، بالتنسيق مع السفارة المصرية في بكين والقنصلية في شنغهاي.
يذكر أن المجموعة المصرية للاستثمار ومجموعة شنغهاي الدولية اتفقتا على ضخ استثمارات بمليار جنيه مصري في مدينة القناطر الخيرية لعمل مدينة صينية متكاملة وفندق خمس نجوم ومجموعة مطاعم ومتنزهات عالمية وأتوبيس نهري.
وأوضح هاني الشرقاوي أن المشروع سيوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة أعوام على أكثر تقدير، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الصينية فى مصر ستصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال 2018.

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