الشرقاوي: استثمارات صينية متوقعة خلال 2018 تتجاوز 20 مليار دولار

02 أبريل 2018 - 04:52 م

أعلن الدكتور هاني الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بالصين، عن تنظيم مؤتمر اقتصادي في مدينة إيو الصينية لجذب المستثمرين الصينيين والأجانب للاستثمار في مصر، وذلك خلال الفترة من 21 ــ 23 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن المؤتمر يستهدف جذب استثمارات تتجاوز الـ20 مليار دولار.



وأوضح أنه سيتم دعوة جمعيات رجال الأعمال في الصين ونظيراتها العربية والأجنبية، إضافة إلى دعوة وزارة الاستثمار المصرية لشرح قانون الاستثمار الجديد ومميزاته للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى وزارة التنمية المحلية لتوضيح أماك الاستثمار في المحافظات والمدن المصرية، بالتنسيق مع السفارة المصرية في بكين والقنصلية في شنغهاي.

يذكر أن المجموعة المصرية للاستثمار ومجموعة شنغهاي الدولية اتفقتا على ضخ استثمارات بمليار جنيه مصري في مدينة القناطر الخيرية لعمل مدينة صينية متكاملة وفندق خمس نجوم ومجموعة مطاعم ومتنزهات عالمية وأتوبيس نهري.