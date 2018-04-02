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والنيابة تامر بحبسه

عاطل يقتل طفلاً حرقًا انتقامًا من والده بالمقطم 

قضايا وحوادث

حبس
حبس

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عاطل يقتل والده في إمبابة

تعذيب طفل

النيابة العامة

حبس عاطل

المقطم


أمرت نيابة المقطم الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكرى، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار آخر لاتهامهما بقتل طفل حرقًا بالمقطم انتقامًا من أبيه.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة لاستكمال التحقيقات. 
فيما أمرت النيابة بدفن طفل لقى مصرعه حرقًا فى اشتعال النيران داخل شقة سكنية، بمنطقة المقطم عقب ورود تقرير مفتش الصحة الخاص بسبب الوفاة، وكشفت مناظرة النيابة للجثة وجود حروق بمناطق متفرقه من الجسم من الدرجة الثالثة أدت إلى الوفاة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم بلاغًا من الأهالى بوجود حريق بإحدى الشقق السكنية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة طفل بحروق من الدرجة الثالثة، وتم نقله للمستشفى، وتوفى متأثرًا بإصابته، وبسؤال والد الطفل اتهم شقيقه، ويدعى "هانى" وشخصًا آخر يدعى "عمرو" متهم بارتكاب الواقعة، وبإجراء التحريات دلت على نشوب مشاجرة بين والد الطفل ووالدة المتهم الثانى قام على إثرها الأخير بإشعال النار فى منزل والد الطفل، وألقى القبض على المتهم الرئيسى فى الواقعة، وجارٍ البحث عن الآخر، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة والتى أمرت بما سبق.

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