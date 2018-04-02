» «صلاح» يضع شرطين للموافقة على انتقاله للريال

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كشف النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن شروطه من أجل الموافقة على انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن محمد صلاح وضع شروطًا للانتقال إلي ريال مدريد بعد ارتباط اسمه بالانتقال للنادي الملكي عقب تألقه مع ليفربول هذا الموسم.

وأشار الموقع،  إلى أن صلاح اشترط  لانتقاله للريال، أولاً المشاركة الأساسية في المباريات وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء، أما الشرط الثاني وهو الحصول على راتب مميز، حيث يرغب صلاح فى أن يكون خلفًا لكريستيانو رونالدو فقط في جدول الأجور داخل النادي.

وكانت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، وضعت الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على قائمة تعاقدات الفريق الصيفية بعد نهاية الموسم الجاري.


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