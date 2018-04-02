» رئيس الجامعة: «نكرة» طالب بإلغاء التعليم الأزهري

02 أبريل 2018 - 05:31 م

ألمح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إلى شخص ما (دون ذكر اسمه) وهاجمه قائلاً: "مند فترة كان هناك نكرة من النكرات تريد أن تلغي جامعة الأزهر وأنا أراهن على أنه إذا وقف على باب شقته لا يعرفه أحد".

وأضاف المحرصاوي، في كلمته أمام المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية جامعة الأزهر بعنوان "التعليم وتحديات القرن الواحد والعشرين.. التعليم الجامعي"، اليوم الاثنين، أن الجامعة بها 52 مركزا بحثيا و17 ألفًا من هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ولا يحدها حد جغرافي بل تمتد من شمال مصر إلى جنوبها، وهي عالمية ليست ملكًا للمصريين، ويدرس بها طلاب من أكثر من 100 دولة.

وأشار إلى أنه لا توجد جامعة تحظى بمثل ما تحظى به جامعة الأزهر، متسائلاً: "أرأيتم أي جامعة أخرى يطالب هذا النكرة بإلغائها؟"، لافتًا إلى أن هناك 8 كليات حصلت على ضمان الجودة والاعتماد خلال الفترة الماضية.

وكان المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، أكد أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية سيعمل على "إلغاء جامعة الأزهر، وتوزيع طلابها على باقي الجماعات المصرية، للقضاء على الفكر المتطرف في العملية التعليمية في مصر".

وأضاف خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه سيعمل على "إلغاء جميع الكليات العملية والمتخصصة من الأزهر كونها تبث روح مخالفة للروح التي يحتاجها الوطن في تلك الفترة"، حسب قوله.