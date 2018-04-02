أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي يهنئ «السيسى»

02 أبريل 2018 - 05:40 م

قال الدكتور محمد البشارى أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي، إنه لا شك أن هذا النجاح الذي تحقق بكل الحب والتقدير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية يأتي عن جدارة واستحقاق لما قام به سيادته من إنجازات مبهرة خلال فترة رئاسة سيادته الأولى، وما سبقها حين حمل روحه على كفه لإنقاذ هذا الوطن وتخليصه من قوى الإرهاب والشر، مع ما تحقق على أرض الواقع على يده من إنجازات ومشروعات كبرى في مجال البنية التحتية ومجالات التنمية المتعددة، ومازالت جهوده في القضاء على قوى الإرهاب والشر تتواصل، لتخليص مصر من بقايا عناصر الإرهاب وفلوله، والإنسانية كلها من شروره وآثامه، في الوقت الذى تتواصل فيه جهود التنمية في جميع المجالات بشتى ربوع مصر.

وأكد "البشارى" فى تصريح خاص أنه مما لا شك فيه أيضًا أن هذا النجاح سيكون بمثابة عبور جديد لمصر نحو مستقبل آمن ، وهو مستقبل أفضل ومبشر بإذن الله تعالى، مستقبل للبناء والتنمية، مستقبل استعادة مصر لريادتها الإقليمية ومكانتها الدولية، وبناء دولة عصرية ديمقراطية حديثة ذات مقومات عظيمة في الصحة والتعليم والاقتصاد وسائر المجالات الفكرية والتنموية.

واختتم "البشارى" بالتهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الثقة العظيمة، وخالص التهنئة لمصر به رئيسًا لها، وكل الدعاء لسيادته بكل التوفيق.