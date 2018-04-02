«هيومن رايتس ووتش» تدين هجمات الحوثيين على السعودية

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أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان اليوم الاثنين، إطلاق جماعة الحوثيين صواريخ بالستية عشوائيًا على مناطق مأهولة بالمدنيين في السعودية في 25 مارس الماضي، أسفر عن مقتل عامل مصري.

وجاء في بيان المنظمة الحقوقية: "عندما تُوجه هذه الهجمات عمدًا أو عشوائيًا نحو مناطق مأهولة بالسكان أو أهداف مدنية، فإنها تنتهك قوانين الحرب... قد يكون الذين أمروا بمثل هذه الهجمات مسئولين عن جرائم الحرب".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن بهذا الشأن: "على الحوثيين أن يوقفوا فورًا هجماتهم الصاروخية العشوائية على المناطق المأهولة بالسعودية".

وأضافت ويتس: "لكن مثلما لا تبرر الغارات الجوية غير القانونية التي قام بها التحالف، كذلك لا تبرر هجمات الحوثيين العشوائية، لا يمكن للسعوديين استخدام صواريخ الحوثيين لتبرير إعاقة وصول البضائع الضرورية للسكان المدنيين".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية الذي أنشئ في مارس 2015، قد أعلن الخميس الماضي أن قوات التحالف اعترضت صاروخا أطلق باتجاه مدينة جازان جنوبي المملكة، بينما اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا آخر أُطلق السبت باتجاه مدينة نجران وأدى إلى إصابة عامل هندي.

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