جامعة القاهرة: إضافة سؤال حل المشكلات في امتحانات التيرم الثاني

02 أبريل 2018 - 05:57 م

وافق مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على إضافة سؤال حل المشكلات في امتحانات التيرم الثاني للعام الجامعي الحالي، وذلك حسب طبيعة كل كلية والدراسة بها مع مراعاة الفروق بين التخصصات .



ويحدد أستاذ المادة الدراسية، نسبة السؤال من الامتحان وفقآ لما تم شرحه للطلاب، مع ضرورة وجوده بالامتحان وتدريب الطلاب عليه.

وشدد" الخشت"، خلال جلسة مجلس الجامعة الأخيرة، على ضرورة انتهاء زمن الحفظ من خلال الاهتمام بسؤال حل المشكلات وإدارة الأزمات وتطبيقه في امتحانات التيرم الثاني هذا العام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيراً الي أن هذا السؤال له طرق متعددة لتأكيد طريقة المنهج العلمي في التفكير باختيار الفروض وتطبيق الفروض الأصح وتدريب الطلاب علي إيجاد البدائل والسيناريوهات لحل أي مشكلة.

ولفت، إلي ضرورة الإبقاء علي نظام "البابل شيت" في الامتحان وأهمية وجود بنك أسئلة لكل مادة دراسية لعدم التكرار.

وأوضح الخشت، أن الجامعة تعمل فى عدة اتجاهات لتطوير العملية التعليمية ونظم الامتحان من خلال سؤال حل المشكلات ومادتي التفكير النقدي وريادة الأعمال كمتطلب دراسي في الأعوام القادمة، وأن أي تطوير في العملية التعليمية لابد وأن يكون تدريجيا وأن يتم تهيئة الطلاب له دون مفاجآت.