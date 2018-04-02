سفارة إسرائيل لـ«السيسي»: أدامك الله حافظًا لأرض وطنك

02 أبريل 2018 - 06:10 م

نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية في مصر، تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بولاية ثانية.

ونشرت الصفحة صورة للرئيس السيسي وهو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وكتبت :« السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية أدامه الله عوننا لوطنه و حافظا لأرضه».

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين، النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2018.

وذكرت الهيئة، في مؤتمر صحفي، أن عدد من لهم حق التصويت بلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم في الخارج 157 ألف و60 ناخبا، عدد المصوتين في الداخل 24 مليون و97 ألف و92 ناخبًا، عدد من صوتوا في الداخل والخارج 24 مليون و254 ألف و152 ناخبًا بنسبة 41.05%.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 22 مليون و491 ألف و921 صوتا بنسبة 92.73%، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و762 ألف و231 صوتا بنسبة 7.27%.

وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ21 مليون و835 ألف و387 صوت بنسبة 97.08%، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 656 ألف و534 صوت بنسبة 2.92%.