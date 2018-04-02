اتفاق عسكري سعودي كويتي عراقي أردني

02 أبريل 2018 - 06:13 م

كشف وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، عن اتفاق عسكري عراقي سعودي كويتي أردني.

وأوضح "الأعرجي" في تصريحات خلال افتتاحه لمصنع تابع لقيادة حرب الحدود في كربلاء، أن الاتفاق الرباعي سيتضمن تأمين الحدود المشتركة ضمن خطة لإدارة الملف الأمني في مرحلة ما بعد تنظيم "داعش" الإرهابي، وفقًا لوكالة أنباء "الأناضول".

وقال وزير الداخلية العراقي: "مرحلة ما بعد داعش تتطلب منا ضبط الحدود، وتفعيل الدور الاستخباراتي، وهناك تعاون مع السعودية والكويت والأردن، في هذا المجال".

وتابع: "عام 2018 سيكون عام الدعم لحرس الحدود والاستخبارات، وفتح التعاون مع جميع الدول".

وأوضح أن وزارة الداخلية، تعمل على تأمين أجواء الانتخابات وحماية مرشيحها، خاصة وأنها لن تكون موالية لأي حزب أو كيان أو مرشح.

يذكر أن العلاقات العراقية السعودية عادت للتحسن تدريجيًا، بعد فترة من التوتر في أغسطس عام 2016، حينما طلبت بغداد تغيير الرياض سفيرها، ثامر السبهان، على خلفية اتهامات وجهت له بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي.