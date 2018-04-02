» ربة منزل تقتل طفلتها وتلقي جثتها في النيل

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القبض على ربة منزل

قتل طفلتها

إلقاء الجثة


 تمكن رجال المباحث بقسم الخليفة من إلقاء القبض على ربة منزل وزوجها، لاتهامهما بقتل ابنة الأولى بعد وضعها داخل جوال به حجر وإلقائها بالنيل، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية عندما تلقى رجال مباحث بلاغًا من الأهالى يفيد العثور على جثة طفلة فى العقد الأول عمرها "5 سنوات"، مقيدة اليدين والقدمين داخل جوال بداخله حجر كبير، بجوار البحيرة الكبريتية بمدينة الفسطاط.

بالفحص والتحرى تبين أن والدة الضحية وزوجها وراء الجريمة، تم إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما زعما بارتكاب الواقعة بعد أن تناولت الطفلة للأدوية بطريق الخطأ، مما أسفر عن وفاتها، وخشية من اتهامهما بقتلها، قاما بوضعها داخل جوال به حجر كبير وتقيدها وإلقائها بالنيل لإخفاء معالم الجريمة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة. 

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