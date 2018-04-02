» الشوط الأول.. الزمالك يتعادل مع الإسماعيلي 1/1

انتهى الشوط الأول بتعادل الزمالك مع نظيره الإسماعيلي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري العام.

بدء الشوط الأول بحماس من الفريقين وتمريرات عشوائية في وسط الملعب وتسديدة غير متقنة من حسني عبد ربه بعيدة عن المرمى، يتبعها عرضية من الجانب الأيمن يفشل عبدالنعيم في استغلالها، ويستعيد الزمالك السيطرة سريعا ويحاول تهديد مرمى عواد ولكن بدون تركيز.

الإسماعيلي كان أفضل في التمركز والتحركات وينجح محمود متولي في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 15 من رأسية قوية بعد عرضية ناجحه من إبراهيم حسن من تمريرة من عبد ربه من كرة ثابتة وسط توهان دفاع الزمالك بالكامل.

يهدر مدبولي أبرز هجمة للفريق الأبيض من تمريرة باسم من داخل منطقة الجزاء يسددها بغرابه بجوار المرمى بدون تركيز، ويضغط الزمالك على دفاعات الدراويش وينجح في إدراك التعادل في الدقيقة 30 من متابعة معروف يوسف لتسديدة حازم إمام التي ترتد من مدافع الإسماعيلي من على خط المرمى.

محاولات الزمالك تستمر بعد خطأ من عماد فتحي ينطلق مدبولي ويلعب كرة عرضية يفشل باسم في إستثمارها، ويستمر الأداء محاولات فريدة من الفريقين دون أداء خططي لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي 1-1.