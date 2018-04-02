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«ترامب» يدعو «بوتين» للقاء ثنائي في واشنطن

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ترامب وبوتين
ترامب وبوتين

خالد الشرقاوي

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ترامب

واشنطن

أعلن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين عرض عليه لقاء ثنائيا في العاصمة الأمريكية.

 وقال "أوشاكوف" خلال مؤتمر صحفي "إذا كان كل شيء بخير، أتمنى أن لا يلغي الطرف الأمريكي عرضه بنقاش إمكانية إقامة قمة ثنائية، فعندما تحدث الرئيسان بالهاتف، عرض ترامب أن يكون أول لقاء في البيت الأبيض بواشنطن".

ولكن السياسي الروسي، أكد أنه لم تتم مناقشة فرصة هذا القاء في النصف الأول من هذه السنة.

وتابع أوشاكوف: "بعد هذه المحادثة التي حملت منحى إيجابيًا، وتطرقت إلى عدة مواضيع، حدث اضطراب في علاقتنا، وطرد 60 دبلوماسيًا روسيًا، وتم إغلاق القنصلية الروسية العامة، مما أجبر الجانب الروسي على الرد بالمثل".

وأضاف مساعد الرئيس، أنه لهذا السبب لم يتم طرح موضوع تنظيم قمة ثنائية للقادة بعد 20 مارس الماضي.

وأكد الجانب الأمريكي هذه المعلومات، حيث أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة سانديرس أن الرئيسين بحثا اللقاء الثنائي "في المستقبل غير البعيد" وعدد من أماكن اللقاء الممكنة، بما في ذلك البيت الأبيض.   

وكان الرئيسان قد التقيا مرتين أولهما في هامبورج، والثانية خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في مدينة دان انج بفيتنام.


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