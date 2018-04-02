السيسي ومحمد صلاح يتصدران مواقع التواصل الاجتماعي

02 أبريل 2018 - 06:52 م



انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالحديث عن عدة قضايا، أبرزها نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس وفي الخارج أيام 16 و17 و18 مارس.

وطالب البعض بتدشين حملة للاحتفال على موقعي "الفيسبوك" و"تويتر" فور الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية.

علي سياق آخر، تباينت ردود الفعل حول قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، بتغريم جريدة المصري اليوم 150 ألف جنيه وإحالة رئيس التحرير وصحفي إلى التحقيق، إثر تقدم الهيئة الوطنية للإنتخابات بمذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد جريدة المصري اليوم حول ما نشرته في صدر صفحتها الأولى في آخر أيام تصويت المصريين في الداخل من قيام الدولة بحشد الناخبين للتصويت.

ووصف البعض القرار بإنه قمع لحرية الصحافة والإعلام بينما هاجم البعض الآخر الجريدة، واصفين ما كتبته بإنه إساءة لمصر.

على صعيد أخر، تداول بعض الرواد ما قالوا إنها تقارير نشرتها بعض الصحف الأجنبية وجاء فيها أن الناخبين المصريين قاموا بالتصويت لنجم كرة القدم المصري "محمد صلاح" على الرغم من أنه لم يكن في قائمة المرشحين لإنتخابات الرئاسة، وتباينت ردود الفعل حول الأمر، حيث كذب قطاع من المتابعين وجود مثل هذه التقارير وأن الأمر لا يتعدى مزحة من البعض، بينما أكد البعض الأخر صحة التقارير واستشهدوا بها على حب المصريين لنجم كرة القدم محمد صلاح وبغضهم للسياسة.



