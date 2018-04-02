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شرط ترخيص عمل الجامعات بالعاصمة الجديدة

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر وتنظيم المؤسسات الجامعية، لربط وتنظيم الجامعات المقرر إنشاؤها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، على أن تبدأ الدراسة بها في سبتمبر المقبل.

وقال "عبد الغفار"، خلال كلمته بافتتاح منتدى الخبراء الذى نظمته وزارة التعليم العالى اليوم: إن فروع الجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة تعمل على تخصصات معينة، و"لن نعطى ترخيصا لجامعات جديدة إلا التى معها توءمة مع جامعات تفيد بالفعل منظومة التعليم وليس مجرد تعليم وخلاص"، موضحًا أنه ليس بالضرورة أن تكون كل جامعة موجودة فى التصنيفات الدولية ولابد أن ينعكس هذا الترتيب على منظومة العمل.

تأتي الجامعات المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية على النحو التالي: مجمع الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المكون من 5 جامعات أوروبية منها جامعة النمسا، ويقام المجمع على مساحة 80 فدانًا، ويضم كليات: (تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعماري والتخطيط العمراني، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الاعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام).

وكذلك تأتي الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقرر إنشائها، مجمع الجامعات الكندية: يتم إنشاؤه على مساحة 30 فدانًا, ويضم كليات: (العلوم، والصيدلة، والهندسة، والتجارة والإدارة، والآداب والعلوم الاجتماعية، والاتصالات والتصميم، والدراسات العليا والدراسات المهنية).

مجمع الجامعة المجرية: يقام على مساحة 30 فدانًا، ويضم كليات: (تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة, والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعماري والتخطيط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام).

ومدينة العلوم والابتكار بالعاصمة الجديدة: وتضم مراكز بحثية متطورة في: (البيوتكنولوجي، والطاقة المتجددة والذرية، والزراعة واستدامة الغذاء، المياه، والهواء، وتدوير النفايات، وتطبيقات الاتصالات والتكنولوجيا المتطورة، والذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة المشروعات الصناعية، والخلايا الجذعية والجينات).

وأكد اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، أن عدد الجامعات وصل حتى الآن 6 جامعات دولية بالعاصمة، قائلًا: "ليس لدينا أي دخل في ماهية هذه الجامعات، ووزارة التعليم العالي هي الجهة المسئولة على إنشاء تلك الجامعات، فيجب الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة لتخصيص قطع الأراضي للجامعات شرطًا للتواجد بالعاصمة الإدارية، ويتم المناقشة في التخطيط الهندسي فيما سمى الشروط الابتدائية للشروط الموضوعة بالدولة من الجهات المعنية".

وأضاف عابدين، خلال كلمته بافتتاح منتدى الخبراء الذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية؛ لمناقشة خطة الدولة لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والنماذج المختلفة بفروع الجامعات الدولية والأطر السياسية والتنظيمية لفروع تلك الجامعات، بحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة، "الموافقة النهائية تأتي بالقرار الجمهوري، وهذا شأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتم الموافقة الفعلية على الـ 6 الجامعات وهم جامعات الكندية، الدولية، المجرية، هرفست الأمريكية، الجامعات الأوروبية "السويدية"، والجامعات الإنجليزية".

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