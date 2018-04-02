أول تعليق لرئيس وزراء إثيوبيا الجديد عن «سد النهضة»

02 أبريل 2018 - 07:15 م

في أول خطاب له بعد تعيينه رسميًا، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، أبي أحمد، سد النهضة بأنه "الموُحِد للشعوب الإثيوبية"، تزامنًا مع مرور 7 أعوام على بدء بنائه، مؤكدًا على استمرار بلاده في أعمال بناء السد.

ودعا أبي أحمد، خلال كلمة له أمام البرلمان، اليوم الاثنين، بعد المصادقة على تعيينه وأدائه اليمين الدستورية، الشعب الإثيوبي للاستفادة من الروح الوحدوية التي شكلها هذا المشروع في بناء النمو الاقتصادي في البلاد، بحسب قوله.

وفي وقت سابق، اليوم، صادق مجلس النواب، في جلسة استثنائية، بالإجماع على تعيين أبي أحمد، رئيسًا للوزراء، خلفًا لـ"ديسالين"، الذي استقال من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة، في 15 فبراير الماضي.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، حضر الجلسة 478 نائبًا (من إجمالي 547) صوّتوا بالإجماع على تعيين أبي أحمد، رئيسًا للوزراء، وعقب ذلك أدى الأخير اليمين الدستورية.

يُشار إلى أن إثيوبيا بدأت عمليات بناء سد النهضة عام 2011، ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.

وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، ما يقرب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الري، محمد عبد العاطي، من أن فقدان 2% من المياه في مصر، بما يعادل مليون متر مكعب، يؤدي إلى فقدان 200 ألف أسرة مصرية لوظائفهم مما يجعلهم عرضة للتطرف.