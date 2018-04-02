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وفاة زوجة "مانديلا"

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مانديلا وزوجته
مانديلا وزوجته

خالد الشرقاوي

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وفاة

جنوب أفريقيا

مانديلا

زوجة مانديلا

ويني مانديلا

توفيت ويني مانديلا، الناشطة البارزة في الحملة المناهضة للفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وزوجة الزعيم نيلسون مانديلا عن عمر 85 عامًا، بحسب ما قاله مستشار شخصي لها.

وكان الزوجان، اللذان اشتهرت صورتهما وهما متشابكا الأيدي عقب إطلاق سراح مانديلا من السجن بعد 27 عامًا، رمزًا للمقاومة ضد الفصل العنصري على مدى نحو ثلاثة عقود، ولكن سمعة ويني في السنوات اللاحقة شابها التشويه قانونيا وسياسيا.

وقال المتحدث باسم الأسرة، فيكتور دلاميني، في بيان إنها "توفيت بعد مرض طويل، اضطرت معه إلى البقاء في المستشفى والخروج منه عدة مرات منذ بدء العام الحالي".

وأضاف "دلاميني" أنها "أسلمت الروح بسلام في الساعات الأولى من بعد ظهر الاثنين، وكان يحيط بها أفراد أسرتها ومحبوها".

وقد ولدت ويني في عام 1936 في إقليم كيب الشرقي، الذي أصبح يعرف فيما بعد باسم "ترانسكاي".

وكانت "ويني" تعمل في مجال الخدمات الاجتماعية حينما التقت في الخمسينيات بمانديلا زوجها في المستقبل، واستمر زواجهما 38 عاما، ولكنهما ظلا مفترقين لما يقارب 30 عاما بسبب الحكم على مانديلا بالسجن.

وظلت "ويني" تحمل اسم مانديلا، كما بقيت على علاقة به، بالرغم من انفصالهما لمدة عامين بعد إطلاق سراحه، ثم طلاقهما في عام 1996.


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