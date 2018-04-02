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تأجيل محاكمة 628 متهمًا فى أحداث العدوة

قبلي وبحري

محكم جنايات المنيا
محكم جنايات المنيا

جمال زكى

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محاكمات

أحداث العدوة

متهمين

أجلت مساء اليوم الاثنين محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 628 متهمًا من جماعة الإخوان بينهم مرشد الإخوان محمد بديع إلى جلسة 6 مايو لاستكمال المرافعة.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية كل من المستشارين محمد ضياء عبد الظاهر وأحمد حسن غلاب وأحمد مصطفى توفيق مدير نيابة العدوة وأمانة سر محمد  مصطفى هارون ومحمد عبد البصير واندرواس فهمى قد استمعت إلى جزء كبير من الدفاع برئاسة محمد طوسون رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 628 متهمًا بينهم 344 متهمًا محبوسين على ذمة القضية  والباقون مخلى سبيلهم وهاربون فى القضية التى تعود إلى أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة بمركز العدوة شمال محافظة المنيا.

وكانت محكمة النقض، قد أعادت محاكمة المتهمين مرة أخرى عقب الحكم الأول الصادر فى  28 ابريل 2014 وشمل الاتهام  الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف ومقتل رقيب شرطة وسرقة محتويات  قسم شرطة العدوة وتخريب منشات عامة وحكومية.  


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