انتحار نجل «حمدي الفخراني» شنقًا

02 أبريل 2018 - 07:33 م

لقي شاب فى العقد الثاني من عمره مصرعه شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسيه حادة، داخل منزل العائلة بنطاق قسم أول المحلة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة بمستشفي المنشاوي بطنطا.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من العميد أشرف عمارة مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة عائلة "حمدي الفخراني" البرلماني الأسبق يفيد بالعثور على جثة نجلهم "خالد" 18 سنة مشنوقة داخل غرفة نومه بمنزل العائلة بشارع الجيش بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية قيام الشاب بشنق نفسه داخل غرفة نومه بمنزل العائلة إثر مروره بأزمة نفسيه حادة وأزمة أسريه دفعته للانتحار والتخلص من حياته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها.