  • الإثنين 02 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:02 م
بحث متقدم
الاهلى وطنطا

بث مباشر.. مباراة الأهلي وطنطا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هل يُشير خطاب الرئيس إلى انفراجة سياسية؟

اغتصاب - صورة أرشيفية

من المؤبد إلى «الإخصاء».. عقوبات المتحرشين حول العالم

حمدى الفخرانى - أرشيفية

انتحار نجل «حمدي الفخراني» شنقًا

الرئيس السيسي

أول تعليق للمعارضة على فوز«السيسي» بولاية ثانية

الرئيس السوداني عمر البشير

«البشير»: حققنا نقلة نوعية في علاقاتنا مع مصر

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

رئيس الوزراء القادم «سيدة»

الرئيس السيسي مع حازم عبدالعظيم (أرشيفية)

6 نصائح للرئيس لفتح صفحة جديدة

موسى مصطفى موسى

سنتصدى بكل قوة لمعارضي«السيسي»

رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد «أبي أحمد»

أول تعليق لرئيس وزراء إثيوبيا الجديد عن «سد النهضة»

انتحار نجل «حمدي الفخراني» شنقًا

قبلي وبحري

حمدى الفخرانى - أرشيفية
حمدى الفخرانى - أرشيفية

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

نستطيع استئصال الإخوان لكننا لسنا دولة مجازر

#

نقل شهيد «صاروخ الحوثيين» إلى مصر على نفقة الدولة

#

ومن الفقر ما قتل.. انتحار عامل لقلة دخله الشهرى

#

الإعدام شنقًا لقاتل نجل تاجر أدوات منزلية في بورسعيد

جثة

انتحار

ازمة نفسية

حمدى الفخرانى

قسم أول المحلة

لقي شاب فى العقد الثاني من عمره مصرعه شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسيه حادة، داخل منزل العائلة بنطاق قسم أول المحلة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة بمستشفي المنشاوي بطنطا.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من العميد أشرف عمارة مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة عائلة "حمدي الفخراني" البرلماني الأسبق يفيد بالعثور على جثة نجلهم "خالد" 18 سنة مشنوقة داخل غرفة نومه بمنزل العائلة بشارع الجيش بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية قيام الشاب بشنق نفسه داخل غرفة نومه بمنزل العائلة إثر مروره بأزمة نفسيه حادة وأزمة أسريه دفعته للانتحار والتخلص من حياته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هوامش ضرورية على إعلان نتيجة الانتخابات

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

العاق غلب المرحوم

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميدو» يظهر بـ«السبحة» بعد الفيديو الفاضح
» إصابة 17 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» «العميد» يعلن قائمة المصري لمباراة مونانا الجابوني
» تورط مبارك في تلقي مساعدات من القذافي
» الإعدام شنقًا لعاطل قتل صيادًا وخطيبته لرفض ممارسة الجنس
» عمرو أديب يسخر من هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي
» خالد منتصر يُهين السيدات المُحجبات
» تصوير جوي.. للدمار الشامل الذي تعرضت له الغوطة
» هجوم ناري لـ«مرتضى» على جهاز الزمالك
» شرط ترخيص عمل الجامعات بالعاصمة الجديدة
» «المسابقات» تعلن مواعيد الجولتين الـ32 و33

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح