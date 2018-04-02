«أجاي» يقود هجوم الأهلي أمام طنطا

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، تشكيل فريقه لمباراة طنطا، المقرر انطلاقها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمد نجيب وصبري رحيل وأحمد فتحي
خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وميدو جابر وباكا
خط الهجوم: أزارو وأجايي
وجاء على مقاعد البدلاء كلا من: محمد الشناوي - إسلام محارب - هشام محمد - حسام غالي - مروان محسن - محمد هاني - أحمد حمودي.
واستبعد البدري ثلاثي الفريق
أحمد حمدي، رمضان مصطفي، كريم نيدفيد.
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