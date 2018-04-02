» هجوم ناري لـ«مرتضى» على جهاز الزمالك

02 أبريل 2018 - 07:53 م

أبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، غضبه الشديد من المستوى الذي ظهر به لاعبي الفريق الأبيض خلال مباراة الإسماعيلي، التي جمعت الفريقين اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري العام.

وأجرى مرتضى، اتصالاً هاتفيًا بأيمن حافظ مدير الكرة بالنادي الأبيض، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الدراويش، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقام رئيس النادي بتعنيف الجهاز الفني، بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد الإسماعيلية وانتقد المستوى التي ظهر عليه الفريق.

بهذه النتيجة رفع الدراويش رصيده إلى 59 نقطة يحتل المركز الثاني في حين يتوقف رصيد الزمالك عند 54 نقطة يحتل المركز الثالث.