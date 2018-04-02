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تصوير جوي.. للدمار الشامل الذي تعرضت له الغوطة

عرب وعالم

الدمار الذي تعرضت له الغوطة
الدمار الذي تعرضت له الغوطة

خالد الشرقاوي

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أظهر مقطع فيديو بثه الصحفي السوري هادي العبدالله، الدمار الشامل الذي تعرضت له مدينة الغوطة الشرقية السورية بعد سيطرة ميليشيات الأسد عليها.

ونشر الصحفي السوري مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر "تويتر": "تصوير جوي يظهر حجم الدمار في الغوطة الشرقية بعد الحملة العسكرية التي شنتها ميليشيات الأسد وروسيا على المنطقة، الغوطة التي كانت يوما ما قبلة للجمال والسياحة، غدت اليوم خالية من الحياة ومن أهلها ليس فيها إلا الدمار والموت".

ومنذ عام 2012، تحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية التي يعيش فيها قرابة 400 ألف مدني، ويشن النظام وداعموه، منذ أسابيع، على المنطقة حملة عسكرية هي الأشرس.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 24 فبراير الماضي، قرارًا يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ورفع الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.

وعبرت الأمم المتحدة، عن قلقها الشديد بشأن مصير أكثر من 70 ألفًا محاصرين في مدينة دوما آخر منطقة لا تزال تحت سيطرة مقاتلي المعارضة في الغوطة.

والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب العاصمة دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية آستانة، عام 2017.


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