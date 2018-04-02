6 نصائح للرئيس لفتح صفحة جديدة

02 أبريل 2018 - 08:48 م

قدم الدكتور حازم عبدالعظيم الناشط السياسي المعارض ورئيس لجنة الشباب بحملة «السيسي رئيسًا» عام 2014 سابقًا، عدة نصائح وصفها بأنها خالصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تمكنه لو فعلها من فتح صفحة جديدة مع الشعب، حسب قوله.

وطالب «عبدالعظيم» بالإفراج عن الفريق سامي عنان والعقيد أحمد قنصوة الذي أعلن ترشحه للرئاسة وتم الحكم عليه بالسجن 6 سنوات، وكذلك المستشار هشام جنينة.

وأضاف:« وأطلق سراح ابوالفتوح والقصاص وشوكان وجعفر وياريت كل معتقلي الراي في سجونك الغير مدانين في عنف بما فيهم الاخوان.وبطل اساليب القمع دي لو عايز تفتح صفحة جديدة و تبدا في كسب إحترام فقدته. نصيحة».

وتابع :« نصيحة رقم 2 : انفض المنافقين والطبالين والمتنطعين واحط خلق الله اللي مصدرهم في المشهد ..و اعتمد على الكفاءة والأهلية وليس الولاء والانبطاح . رسخ قيم التنافسية والتميز مش ( ) زي بكري وامثاله»..

واستطرد :« نصيحة رقم 3 : سيبك من المشاريع الفنكوشية واهتم ببناء الانسان مش الاسمنت والحجر.. نصيحة رقم 4 : راجع اخطاؤك بشجاعة وصدق . لاتخدع الشعب مرة أخرى .. خليك صادق لو على رقبتك .. هاتكسب في الاخر» .

وأكمل «عبدالعظيم» :« نصيحة رقم 5 : حل مجلس الشعب . انت عارف وانا عارف كيف تم تشكيل هذا المجلس المنبطح بالتليفون تحت قبة المخابرات العامة. خلي الشعب يختار نوابه بدون تدخل منك وأجهزتك خلي الشعب يحس بكرامته في الاختيار . سلطة تشريعية حرة تحاسبك بجد مش منبطحة لاوامرك».

واختتم :« نصيحة رقم 6 : فكر في النصائح الخمسة اللي فاتوا .. هاتكسب مش هاتخسر ..وربما تكفر عن ما فعلته الاربع سنوات السابقة الاسوأ في تاريخ مصر اوعي تستهين بالشعب المصري وتتلاعب بكرامته . ستخسر كثيرا .. نصائح غالية وخالصة ياسيسي» .