«البشير»: حققنا نقلة نوعية في علاقاتنا مع مصر

02 أبريل 2018 - 09:01 م

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، على أهمية واستراتيجية العلاقات المصرية السودانية، وضرورة وضع تلك العلاقة في الطريق الصحيح.

وقال "البشير"، في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية بالسودان، اليوم الإثنين، بمقر المجلس الوطني في افتتاح الدورة البرلمانية السابعة، "لقد بذلنا في الفترة المنصرمة عناية خاصة لتعزيز علاقات بلادنا مع دول الجوار باعتبارها مجالنا الحيوي والاستراتيجي، حيث وظفنا دبلوماسية الرئاسة في تحقيق نقلة نوعية في علاقاتنا مع مصر، على قاعدة الوضوح والشفافية والمصالح المتبادلة وحماية السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية".

وأعرب الرئيس السوداني عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة جهودا مكثفة للانتقال بالعلاقة بين مصر والسودان إلى مستوى يكافئ عمق الروابط الأزلية بين الشعبين.

وأضاف: "واصلنا جهودنا لتنمية علاقاتنا مع تشاد وإفريقيا الوسطى، من خلال جهود مشتركة لتحقيق الأمن على الحدود بمشاركة الأطراف المعنية، وحددنا موقفنا الثابت عبر مختلف وسائل التواصل واللقاءات بأننا مع الإيقاف الفوري للحرب اللاإنسانية في دولة جنوب السودان، وطالبنا بضرورة حل الخلافات بحوار جاد تحت رعاية الإيجاد والاتحاد الإفريقي بمشاركة كل أطراف النزاع، ولا تزال جهودنا متصلة لتحقيق ذلك".

وتابع: "اتجهنا لدول القرن الإفريقي بمبادرة بناءة لإطلاق تجمع اقتصادي لدول القرن الإفريقي سوف تلتئم قمته في الخرطوم قبيل نهاية شهر أبريل الجاري، لحشد جهود هذه الدول من أجل التنمية المشتركة لمجتمعاتها، كما نجحت الجهود التي اضطلعت بها دبلوماسية الرئاسة في بناء علاقات استراتيجية من أجل التنمية مع الصين وروسيا، ومنتظر أن نصل إلى هذا المستوى الاستراتيجي من العلاقات مع بقية دول البريكس لاسيما الهند".