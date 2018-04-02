» «ميدو» يظهر بـ«السبحة» بعد الفيديو الفاضح

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الرياضة

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حرص أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، على مداعبة جماهير الكرة المصرية، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» في محاولة منه لمحو أثار الفيديو الفاضح التي تم تسريبه له ومعه المحللين مجدي عبد الغني، وحازم إمام، خلال تواجدهما في الأستوديو التحليلي للمباراة الودية للمنتخب أمام البرتغال، حيث تحدثوا فيه بالكثير من الكلمات والعبارات المسيئة.

ونشر«ميدو» صورة بعد نهاية مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي، والتي انتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحمل سبحة بيده بصحبة محمد فضل، خلال إحدى الفواصل للأستوديو التحليلي بقناة أون سبورت لتحليل مباراة الزمالك والإسماعيلى في الدوري.

وخلال الأستوديو التحليلي الخاص بمباراة منتخب مصر الودية أمام البرتغال، والتي انتهت بفوز رفاق كريستيانو رونالدو 2-1، تحدث ميدو مع عبد الغني، وقام كل منهما بترديد ألفاظ خارجة.

وخسر الزمالك أمام الإسماعيلى اليوم بنتيجة 3 / 1 ضمن الأسبوع الـ 30 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، ليرتفع رصيد الدراويش إلى 59 نقطة بالمركز الثاني ويتوقف رصيد الأبيض عند 54 نقطة بالمركز الثالث.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاصة يوم الأحد المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصرى.


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