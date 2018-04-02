تركي آل الشيخ يهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

02 أبريل 2018 - 09:23 م

هنأ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.

وقال "آل الشيخ"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "أهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وخالص التهنئة للشعب المصري، ولمصر العزيزة على قلوبنا، حفظها الله وأدام عليها المزيد من الخير والتقدم".

أهنىء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

وخالص التهنئة للشعب المصري، ولمصر العزيزة على قلوبنا

حفظها الله وأدام عليها المزيد من الخير والتقدم ???????? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 2 أبريل، 2018